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Израиль уничтожил вероятного преемника Насруллы на посту генсека «Хезболлах» - СМИ

14:15 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава исполнительного совета «Хезболлах» Хашем Сафи ад-Дин, считающийся основным претендентом на пост генерального секретаря ливанской шиитской партии, погиб при израильской атаке на Бейрут. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Сафи ад-Дин, как утверждает телеканал, был убит в результате удара, нанесенного армией Израиля по южному пригороду Бейрута в пятницу. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции.

Ранее сообщалось что связь с вероятным преемником Хасана Насруллы на посту генсека шиитского движения «Хезболлах» Хашемом Сафи ад-Дином пропала с пятницы, после ударов Израиля по Бейруту. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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