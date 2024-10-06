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Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие

09:20 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин выражает готовность углублять стратегическое взаимодействие и дружественные обмены с Пхеньяном. Об этом заявил генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме генсеку ЦК Трудовой партии Кореи, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, направленной по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между КНР и КНДР.

«Китай готов совместно с КНДР <…> укреплять стратегическое взаимодействие и координацию, углублять дружественные обмены и сотрудничество», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

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