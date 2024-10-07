В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за возгорания на нефтебазе

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Об этом сообщается на странице администрации города в сети «ВКонтакте».

«Вниманию жителей Феодосийского округа! По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в опубликованном сообщении.