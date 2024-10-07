В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за возгорания на нефтебазе
09:05 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Феодосии после возгорания на нефтебазе. Об этом сообщается на странице администрации города в сети «ВКонтакте».
«Вниманию жителей Феодосийского округа! По информации отдела по вопросам ГО и ЧС администрации города Феодосии, введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в опубликованном сообщении.
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