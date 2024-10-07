В Киеве прогремел мощный взрыв, работает ПВО — очевидцы
09:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощный взрыв раздался в центре Киева, у местных жителей затряслись стекла в окнах. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
«Очень мощный взрыв в центральных районах Киева, трясутся окна», — рассказал собеседник агентства.
«Дождь стеной, низкая облачность, сейчас работает ПВО, был как минимум один очень мощный взрыв», — информировал другой очевидец. Ранее украинское издание «Телеграф» сообщало о серии взрывов в столице Украины, а мэр города Виталий Кличко — о работе системы противовоздушной обороны.
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