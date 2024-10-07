По предварительным данным на референдуме в Казахстане строительство АЭС поддержали 71,12% населения

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане поддержали 71,12% граждан на прошедшем 6 октября референдуме. Об этом свидетельствуют предварительные данные центральной комиссии референдума.

По сведениям комиссии, явка на референдуме составила 63,66%.