По предварительным данным на референдуме в Казахстане строительство АЭС поддержали 71,12% населения
10:32 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане поддержали 71,12% граждан на прошедшем 6 октября референдуме. Об этом свидетельствуют предварительные данные центральной комиссии референдума.
По сведениям комиссии, явка на референдуме составила 63,66%.
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