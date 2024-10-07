В Воронеже гражданина США Гилмана приговорили к 7 годам колонии строгого режима

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный районный суд Воронежа приговорил гражданина США Роберта Гилмана к 7 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с Гилмана 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.