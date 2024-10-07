Члены ЕС начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины, поскольку Будапешт блокирует выделение Брюсселем более 6 млрд евро помощи Киеву. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, дипломатическая служба ЕС уже изучает возможности, как «разрешить членам сообщества делать добровольные взносы» в так называемый Европейский фонд мира. Отмечается, что это позволило бы в будущем избегать требуемой на данный момент «единогласной поддержки» всех членов ЕС при принятии решений о финансировании Украины. Собеседники агентства подчеркнули, что послы стран ЕС встретятся во вторник и обсудят детали этого плана. По оценкам Bloomberg, пока неизвестно, какую поддержку могла бы получить идея добровольных взносов, поскольку «многие ключевые решения блока должны приниматься единогласно».