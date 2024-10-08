Страны ЕС настаивают на ужесточении мер борьбы с нелегальной миграцией — FT

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС сходятся во мнении о необходимости введения более жестких механизмов борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

По их информации, в фокусе обсуждений находятся, в частности, такие варианты, как плата третьим странам за прием лиц, стремящихся попасть в ЕС, и отправка мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в специальные центры за пределами сообщества для ожидания депортации. Тем не менее, как отмечают источники издания, в данный момент у европейских властей нет уверенности в том, что третьи страны пойдут на сотрудничество с ЕС в рамках подобных механизмов. Кроме того, пока остается неясным, каким образом можно осуществить введение таких мер, не нарушая международного права и норм законодательства Евросоюза.

«Я думаю, что в целом [среди стран ЕС] существует консенсус относительно [необходимости] поиска новых способов решения проблемы миграции. Но если вы не сотрудничаете с третьими странами в данном вопросе, ничего не выйдет», — комментирует ситуацию один из источников газеты. Так, в проекте соответствующего документа ЕС, оказавшегося в распоряжении издания, констатируется необходимость «разработки новых путей предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией в соответствии с международным правом». В тексте также содержится призыв к «интенсификации взаимодействия со странами происхождения [мигрантов] и странами транзита на основе взаимовыгодных соглашений о партнерстве».

На этом фоне издание напоминает, что Евросоюз уже заключил подобные соглашения о партнерстве с Тунисом, Мавританией и Египтом. По данным FT, некоторые страны ЕС также выступают за то, чтобы сообщество последовало примеру Италии, открывшей экстерриториальный миграционный центр на территории Албании. Однако, как отмечает издание, албанский премьер-министр Эди Рама дал европейским властям понять, что Тирана не намерена идти на заключение подобных соглашений с другими странами ЕС.