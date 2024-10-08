0
0
78
НОВОСТИ

Страны ЕС настаивают на ужесточении мер борьбы с нелегальной миграцией — FT

11:05 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС сходятся во мнении о необходимости введения более жестких механизмов борьбы с потоком нелегальных мигрантов. Этот вопрос войдет в повестку дня саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС.

По их информации, в фокусе обсуждений находятся, в частности, такие варианты, как плата третьим странам за прием лиц, стремящихся попасть в ЕС, и отправка мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища, в специальные центры за пределами сообщества для ожидания депортации. Тем не менее, как отмечают источники издания, в данный момент у европейских властей нет уверенности в том, что третьи страны пойдут на сотрудничество с ЕС в рамках подобных механизмов. Кроме того, пока остается неясным, каким образом можно осуществить введение таких мер, не нарушая международного права и норм законодательства Евросоюза.

«Я думаю, что в целом [среди стран ЕС] существует консенсус относительно [необходимости] поиска новых способов решения проблемы миграции. Но если вы не сотрудничаете с третьими странами в данном вопросе, ничего не выйдет», — комментирует ситуацию один из источников газеты. Так, в проекте соответствующего документа ЕС, оказавшегося в распоряжении издания, констатируется необходимость «разработки новых путей предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией в соответствии с международным правом». В тексте также содержится призыв к «интенсификации взаимодействия со странами происхождения [мигрантов] и странами транзита на основе взаимовыгодных соглашений о партнерстве».

На этом фоне издание напоминает, что Евросоюз уже заключил подобные соглашения о партнерстве с Тунисом, Мавританией и Египтом. По данным FT, некоторые страны ЕС также выступают за то, чтобы сообщество последовало примеру Италии, открывшей экстерриториальный миграционный центр на территории Албании. Однако, как отмечает издание, албанский премьер-министр Эди Рама дал европейским властям понять, что Тирана не намерена идти на заключение подобных соглашений с другими странами ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 08.10.2024
Израиль начал ограниченные операции против «Хезболлах» на юго-западе Ливана — ЦАХАЛ
0
47
11:00 08.10.2024
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту до 13,537 руб.
0
83
10:32 08.10.2024
СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре с целью захвата власти и экстремизме
0
137
10:20 08.10.2024
1 047 человек эвакуированы в ПВР в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
0
175
10:05 08.10.2024
Единство славян и тюрков легло в основу становления государственности РФ — Нарышкин
0
166
10:00 08.10.2024
Группа альпинистов из РФ погибла в Непале — альпинистское сообщество
0
218
09:32 08.10.2024
Обрушение породы произошло на шахте в Якутии, один человек погиб
0
214
09:20 08.10.2024
Иранские военные опровергли сообщения о взрывах в районе ядерных объектов
0
209
09:05 08.10.2024
Харрис не ответила, поддержит ли она вступление Украины в НАТО при победе на выборах
0
252
09:00 08.10.2024
Силы ПВО уничтожили за ночь 16 украинских беспилотников над регионами России
0
248

Возврат к списку