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Группировка «Юг» освободила Зоряное Первое в ДНР — МО РФ

14:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская группировка войск «Юг» освободила в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенный пункт Зоряное Первое, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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