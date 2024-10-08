Группировка «Юг» освободила Зоряное Первое в ДНР — МО РФ
14:32 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская группировка войск «Юг» освободила в Донецкой Народной Республике (ДНР) населенный пункт Зоряное Первое, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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