0
0
145
НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила о мощном обстреле в направлении Хайфы, засечено 85 ракет

15:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные зафиксировали массированный обстрел в направлении Хайфы — крупнейшего города на севере страны.

Как сообщила армейская пресс-служба, из Ливана в этом направлении было выпущено около 85 ракет.

Ракетная угроза была объявлена на обширной территории: в самой Хайфе, Хайфском заливе, населенных пунктах Верхней и Центральной Галилеи, отметили в армии. «Большая часть снарядов была перехвачена силами противовоздушной обороны ВВС Израиля. В том районе зафиксированы многочисленные случаи падения снарядов», — заявили военные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 08.10.2024
Украинский генерал признал, что F-16 не играют стратегической роли в боях
0
11
15:32 08.10.2024
Торговый оборот РФ и Армении в этом году может стать рекордным — Путин
0
87
15:12 08.10.2024
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении
0
122
14:32 08.10.2024
Группировка «Юг» освободила Зоряное Первое в ДНР — МО РФ
0
212
14:12 08.10.2024
ВС РФ нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ
0
220
14:00 08.10.2024
ЕС утвердил новый режим санкций против РФ за «гибридные действия»
0
260
13:32 08.10.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР
0
237
13:20 08.10.2024
Большинство испанцев считают, что в стране слишком много иммигрантов — опрос
0
250
13:05 08.10.2024
Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в сфере машинного обучения
0
303
13:00 08.10.2024
В 2024 году на Северном Кавказе совершено 6 терактов — НАК
0
260

Возврат к списку