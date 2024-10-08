Армия Израиля сообщила о мощном обстреле в направлении Хайфы, засечено 85 ракет

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные зафиксировали массированный обстрел в направлении Хайфы — крупнейшего города на севере страны.

Как сообщила армейская пресс-служба, из Ливана в этом направлении было выпущено около 85 ракет.

Ракетная угроза была объявлена на обширной территории: в самой Хайфе, Хайфском заливе, населенных пунктах Верхней и Центральной Галилеи, отметили в армии. «Большая часть снарядов была перехвачена силами противовоздушной обороны ВВС Израиля. В том районе зафиксированы многочисленные случаи падения снарядов», — заявили военные.