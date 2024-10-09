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БРИКС для Сербии является альтернативой ЕС — Вулин

14:12 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не просят и могут предложить больше, чем просит Белград, это альтернатива Евросоюзу (ЕС). Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а недавно и еще шести стран представляет собой возможность для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не просят и могут предложить больше, чем просим мы, вернее, даже больше, чем мы можем принять», — сказал он.

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