БРИКС для Сербии является альтернативой ЕС — Вулин
14:12 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не просят и могут предложить больше, чем просит Белград, это альтернатива Евросоюзу (ЕС). Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
«Экономический союз Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а недавно и еще шести стран представляет собой возможность для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не просят и могут предложить больше, чем просим мы, вернее, даже больше, чем мы можем принять», — сказал он.
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