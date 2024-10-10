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ВСУ уничтожают более 80% желающих сдаться в плен сослуживцев

10:05 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают более 80% своего личного состава, который пытается сдаться в плен. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

«Из 100% желающих [сдаться] если брать, то доводится в тыл в лучшем случае 5-10% солдат ВСУ», — сказал боец.

Он добавил, что как только при помощи беспилотника ВСУ фиксируют попытку личного состава сдаться в плен, по ним открывают прицельный огонь из различного вида вооружений и массово атакуют при помощи дронов.

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