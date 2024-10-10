Опрос показал сумму заработка, которую россияне считают чертой бедности
10:20 10.10.2024 Источник: РБК
Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц. Такой результат показал опрос сервиса для поиска работы Superjob (есть у РБК).
Мужчины, как правило, считают порогом бедности большую сумму, чем женщины, показал опрос. Первые в среднем назвали порогом бедности зарплату в 45 тыс. руб. в месяц, а вторые — 40 тыс. руб.
НОВОСТИ
- 10:32 10.10.2024
- Перебои с водой начались в Феодосии, где четвертый день горит нефтебаза
- 10:05 10.10.2024
- ВСУ уничтожают более 80% желающих сдаться в плен сослуживцев
- 10:00 10.10.2024
- Израиль зачастую предупреждает США о проведении операций в последний момент — WSJ
- 09:32 10.10.2024
- Операция Израиля в Ливане не завершится до президентских выборов в США — FT
- 09:20 10.10.2024
- ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре — Алаудинов
- 09:05 10.10.2024
- Создание единой валюты БРИКС не рассматривается, обсуждается платежная система — Силуанов
- 09:00 10.10.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА над регионами России
- 22:20 09.10.2024
- Проекты в Грузии не остановятся без денег от ЕС - министр экономики
- 22:00 09.10.2024
- Харрис поставила рекорд по «скоростному» привлечению средств на свою избирательную кампанию - NYT
- 21:50 09.10.2024
- Путин: Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать