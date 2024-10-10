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НОВОСТИ

Опрос показал сумму заработка, которую россияне считают чертой бедности

10:20 10.10.2024 Источник: РБК

Бедным в России, по мнению россиян, может считаться человек, который зарабатывает менее 43 тыс. руб. в месяц. Такой результат показал опрос сервиса для поиска работы Superjob (есть у РБК).

Мужчины, как правило, считают порогом бедности большую сумму, чем женщины, показал опрос. Первые в среднем назвали порогом бедности зарплату в 45 тыс. руб. в месяц, а вторые — 40 тыс. руб.

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