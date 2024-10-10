Север Израиля подвергся новому обстрелу из Ливана, запущено около 40 ракет
11:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны, который велся с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, в общей сложности в направлении населенных пунктов Верхней Галилеи было выпущено около 40 снарядов.
Некоторые из них были перехвачены, несколько снарядов упали на местности, проинформировали в армии.
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