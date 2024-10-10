0
0
131
НОВОСТИ

Север Израиля подвергся новому обстрелу из Ливана, запущено около 40 ракет

11:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны, который велся с территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, в общей сложности в направлении населенных пунктов Верхней Галилеи было выпущено около 40 снарядов.

Некоторые из них были перехвачены, несколько снарядов упали на местности, проинформировали в армии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 10.10.2024
Украинский парламент принял закон о повышении налогов
0
17
12:05 10.10.2024
Учебный самолет Як-130 упал в Волгоградской области
0
55
12:00 10.10.2024
Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла РФ в США
0
62
11:20 10.10.2024
Вклад ожирения в сокращение продолжительности жизни соизмерим с вкладом ДТП — Минздрав РФ
0
146
11:05 10.10.2024
Иран окажет силам сопротивления Израилю всю необходимую поддержку — глава МИД
0
165
11:00 10.10.2024
Некоторые страны ЕС хотят бойкотировать саммит под председательством Венгрии
0
173
10:32 10.10.2024
Перебои с водой начались в Феодосии, где четвертый день горит нефтебаза
0
221
10:20 10.10.2024
Опрос показал сумму заработка, которую россияне считают чертой бедности
0
284
10:05 10.10.2024
ВСУ уничтожают более 80% желающих сдаться в плен сослуживцев
0
290
10:00 10.10.2024
Израиль зачастую предупреждает США о проведении операций в последний момент — WSJ
0
255

Возврат к списку