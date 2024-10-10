Украинский парламент принял закон о повышении налогов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада приняла закон о повышении налогов на Украине, часть положений которого, как ожидается, вступит задним числом — с 1 октября, сообщает депутат Ирина Геращенко. Украинские СМИ еще на стадии обсуждения документа называли это повышение историческим.

Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей (ФЛП, аналог индивидуальных предпринимателей). «Верховная рада в целом приняла законопроект об изменениях в налоговом кодексе относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения», — написала депутат в телеграм-канале. По словам Геращенко, исключение сделали для военных — для них военный сбор остался на уровне 1,5%.