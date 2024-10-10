Украинский парламент принял закон о повышении налогов
12:20 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада приняла закон о повышении налогов на Украине, часть положений которого, как ожидается, вступит задним числом — с 1 октября, сообщает депутат Ирина Геращенко. Украинские СМИ еще на стадии обсуждения документа называли это повышение историческим.
Одним из основных положений этого документа было повышение военного сбора с 1,5% до 5% для всех категорий населения и его введение для физлиц-предпринимателей (ФЛП, аналог индивидуальных предпринимателей). «Верховная рада в целом приняла законопроект об изменениях в налоговом кодексе относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения», — написала депутат в телеграм-канале. По словам Геращенко, исключение сделали для военных — для них военный сбор остался на уровне 1,5%.
НОВОСТИ
- 12:05 10.10.2024
- Учебный самолет Як-130 упал в Волгоградской области
- 12:00 10.10.2024
- Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла РФ в США
- 11:32 10.10.2024
- Север Израиля подвергся новому обстрелу из Ливана, запущено около 40 ракет
- 11:20 10.10.2024
- Вклад ожирения в сокращение продолжительности жизни соизмерим с вкладом ДТП — Минздрав РФ
- 11:05 10.10.2024
- Иран окажет силам сопротивления Израилю всю необходимую поддержку — глава МИД
- 11:00 10.10.2024
- Некоторые страны ЕС хотят бойкотировать саммит под председательством Венгрии
- 10:32 10.10.2024
- Перебои с водой начались в Феодосии, где четвертый день горит нефтебаза
- 10:20 10.10.2024
- Опрос показал сумму заработка, которую россияне считают чертой бедности
- 10:05 10.10.2024
- ВСУ уничтожают более 80% желающих сдаться в плен сослуживцев
- 10:00 10.10.2024
- Израиль зачастую предупреждает США о проведении операций в последний момент — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать