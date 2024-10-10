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НОВОСТИ

В Кремле не интересуются темой квадроберов, отметил Песков

13:05 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не интересуется темой квадроберов и держит ее за пределами своей повестки дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал он в общении с журналистами.

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