В Кремле не интересуются темой квадроберов, отметил Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не интересуется темой квадроберов и держит ее за пределами своей повестки дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал он в общении с журналистами.