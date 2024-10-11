Два поезда столкнулись под Челябинском, пострадал работник локомотивной бригады

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение двух грузовых поездов произошло в Челябинской области, пострадал один из работников. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«На станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия направлен восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причины устанавливаются.