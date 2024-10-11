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США обеспокоены «опасной и незаконной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море — Блинкен

10:05 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обеспокоены «все более опасной и незаконной» деятельностью Китая в спорном Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен лидерам стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во время ежегодного саммита и заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать свободу судоходства на жизненно важном морском торговом пути. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Мы очень обеспокоены все более опасной и незаконной деятельностью Китая в Южно-Китайском море, которая наносит вред людям, судам стран АСЕАН и противоречит обязательствам по мирному разрешению споров», — сказал Блинкен, представляющий президента Соединенных Штатов Джо Байдена на саммите АСЕАН-США в столице Лаоса Вьентьяне. «Соединенные Штаты продолжат поддерживать свободу судоходства и свободу полетов в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, США остаются крупнейшим иностранным инвестором в регионе и стремятся укреплять свое партнерство с АСЕАН.

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