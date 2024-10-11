РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка — Путин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заверил, что Москва открыта для диалога по выстраиванию нового миропорядка.

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — заявил глава российского государства на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».