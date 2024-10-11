Итоговое заявление саммита ВАС не приняли из-за «непримиримых разногласий» — МИД Индии
12:05 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не смогли принять общее итоговое заявление из-за «непримиримых разногласий». Об этом сообщил замглавы индийского МИД Джайдип Мазумдар на брифинге, посвященном визиту главы индийского правительства Нарендры Моди в Лаос, где проходил саммит.
«Заявления лидеров не было», — сказал он, пояснив, что «были некоторые разногласия по ряду обсуждавшихся формулировок». «Эти разногласия были непримиримыми, и поэтому у нас не было заявления лидеров», — указал представитель индийского внешнеполитического ведомства.
Восточноазиатский саммит проходит ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В 2005–2010 гг. на нем были представлены 16 государств: это участники АСЕАН+3 (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины плюс Китай, Республика Корея и Япония) и присоединившиеся к ним Австралия, Индия и Новая Зеландия. С 2011 года в саммитах ВАС участвуют Россия и США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите отметил, что итоговую декларацию ВАС не удалось принять из-за настойчивых попыток США и ряда стран придать ей сугубо политизированный характер.
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