0
0
82
НОВОСТИ

Итоговое заявление саммита ВАС не приняли из-за «непримиримых разногласий» — МИД Индии

12:05 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники 19-го Восточноазиатского саммита (ВАС) не смогли принять общее итоговое заявление из-за «непримиримых разногласий». Об этом сообщил замглавы индийского МИД Джайдип Мазумдар на брифинге, посвященном визиту главы индийского правительства Нарендры Моди в Лаос, где проходил саммит.

«Заявления лидеров не было», — сказал он, пояснив, что «были некоторые разногласия по ряду обсуждавшихся формулировок». «Эти разногласия были непримиримыми, и поэтому у нас не было заявления лидеров», — указал представитель индийского внешнеполитического ведомства.

Восточноазиатский саммит проходит ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В 2005–2010 гг. на нем были представлены 16 государств: это участники АСЕАН+3 (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины плюс Китай, Республика Корея и Япония) и присоединившиеся к ним Австралия, Индия и Новая Зеландия. С 2011 года в саммитах ВАС участвуют Россия и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите отметил, что итоговую декларацию ВАС не удалось принять из-за настойчивых попыток США и ряда стран придать ей сугубо политизированный характер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 11.10.2024
Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана
0
41
12:20 11.10.2024
Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
0
75
12:00 11.10.2024
Поездка Зеленского по странам ЕС не принесет ему желаемых результатов, считает Politico
0
122
11:32 11.10.2024
Турция ввела антидемпинговые пошлины от 6 до 43% на сталь из РФ, КНР, Индии и Японии
0
182
11:20 11.10.2024
ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра в ДНР — силовики
0
179
11:05 11.10.2024
В Клайпедский морской порт Литвы зашли с визитом пять военных кораблей НАТО
0
210
11:00 11.10.2024
РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка — Путин
0
198
10:32 11.10.2024
ВСУ намеренно уничтожили больницу в Курской области — местный житель
0
249
10:20 11.10.2024
Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана
0
234
10:05 11.10.2024
США обеспокоены «опасной и незаконной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море — Блинкен
0
272

Возврат к списку