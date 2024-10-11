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НОВОСТИ

Экономики стран БРИКС демонстрируют большую устойчивость — Силуанов

14:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, экономики стран БРИКС демонстрируют большую устойчивость. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на открытии второй встречи министров финансов и управляющих центробанков стран БРИКС

«Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция. Экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику», — сказал он.

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