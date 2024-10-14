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НОВОСТИ

Взносы в ЕС на помощь Киеву будут добровольными, Венгрия в этом не участвует — Сийярто

17:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства Евросоюза будут делать взносы в Европейский фонд мира в целях оказания военной помощь Украине на добровольной основе, Венгрия в этом участвовать не намерена. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие во встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Он рассказал, что на этом совещании глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС формировать Европейский фонд мира для покрытия расходов на поставки вооружений Украине на добровольной основе, поскольку Венгрия продолжает блокировать выделение финансовых траншей из этого фонда. «Скромно отмечу, что мы настаивали на этом в течение последних лет», — отметил Сийярто в беседе с венгерскими журналистами после встречи с европейскими коллегами. По его словам, «теперь невозможно будет обвинять Венгрию в отсутствии выплат в Европейский фонд мира».

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