Около 50% территории, занятой ВСУ в Курской области, освобождено — Алаудинов
19:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно половина занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) с начала августа территории Курской области освобождена, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — сказал Алаудинов в комментарии для ГТРК «Курск».
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