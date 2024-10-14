0
0
109
НОВОСТИ

Около 50% территории, занятой ВСУ в Курской области, освобождено — Алаудинов

19:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно половина занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) с начала августа территории Курской области освобождена, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня мы фиксируем, что примерно половина территории, которая была занята противником, уже освобождена», — сказал Алаудинов в комментарии для ГТРК «Курск».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 14.10.2024
МИД Индии решил отозвать посла и ряд дипломатов из Канады
0
185
18:00 14.10.2024
Politico: Чехия потратила больше средств за покупку сырья в РФ, чем на помощь Украине
0
232
17:32 14.10.2024
Взносы в ЕС на помощь Киеву будут добровольными, Венгрия в этом не участвует — Сийярто
0
263
17:12 14.10.2024
Почти 90% экспорта РФ приходится на дружественные страны — Мишустин
0
235
17:00 14.10.2024
Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, замедления пока не видно — зампред ЦБ РФ
0
300
16:32 14.10.2024
Непрямые переговоры Ирана с США при посредничестве Омана приостановлены — МИД
0
324
16:12 14.10.2024
ВВП России за 8 месяцев вырос на 4,2% — Мишустин
0
324
16:00 14.10.2024
Учения НАТО в условиях конфликта на Украине ведут к нагнетанию напряженности — Песков
0
322
15:32 14.10.2024
ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курском приграничье, один сдался в плен — МО РФ
0
334
15:12 14.10.2024
Во Франции планируют принять новый закон о миграции, который станет 32-м за 40 лет
0
342

Возврат к списку