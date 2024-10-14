Украинские военкомы объяснили массовые облавы срывом планов по мобилизации вплоть до 70%
20:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Недавние облавы военкомов в ресторанах и ночных клубах ряда городов Украины были организованы из-за срыва планов по мобилизации вплоть до 70%. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов) и в Минобороны.
Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.
Как объяснили «Стране» источники в ТЦК и Минобороны, облавы носят показательный характер, призваны продемонстрировать, что «неприкасаемых нет». Также они являются «пиар-прикрытием» второго и главного процесса — резкой активизации уличной мобилизации и облав по всем местам скопления людей: на рынках, в торговых центрах, в ходе любых массовых мероприятий. По словам источников, облавы в клубах и ресторанах приносят минимальный эффект, так как посаженные в автобусы мужчины как правило откупаются.
Причина такой активизации задержаний — тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации, пишет издание. «Официально заявляется, что после принятия закона о мобилизации ее темпы выросли чуть ли не в три раза. <…> На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. <…> C сентября пошел сильный спад. Закон об ужесточении мобилизации пока не дал особого эффекта», — сообщает источник.
По словам представителей военкоматов, в итоге остаются только неплатежеспособные и не имеющие связей. «Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных», — пояснили там.
НОВОСТИ
- 19:20 14.10.2024
- Около 50% территории, занятой ВСУ в Курской области, освобождено — Алаудинов
- 18:40 14.10.2024
- МИД Индии решил отозвать посла и ряд дипломатов из Канады
- 18:00 14.10.2024
- Politico: Чехия потратила больше средств за покупку сырья в РФ, чем на помощь Украине
- 17:32 14.10.2024
- Взносы в ЕС на помощь Киеву будут добровольными, Венгрия в этом не участвует — Сийярто
- 17:12 14.10.2024
- Почти 90% экспорта РФ приходится на дружественные страны — Мишустин
- 17:00 14.10.2024
- Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, замедления пока не видно — зампред ЦБ РФ
- 16:32 14.10.2024
- Непрямые переговоры Ирана с США при посредничестве Омана приостановлены — МИД
- 16:12 14.10.2024
- ВВП России за 8 месяцев вырос на 4,2% — Мишустин
- 16:00 14.10.2024
- Учения НАТО в условиях конфликта на Украине ведут к нагнетанию напряженности — Песков
- 15:32 14.10.2024
- ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курском приграничье, один сдался в плен — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать