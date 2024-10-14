Украинские военкомы объяснили массовые облавы срывом планов по мобилизации вплоть до 70%

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недавние облавы военкомов в ресторанах и ночных клубах ряда городов Украины были организованы из-за срыва планов по мобилизации вплоть до 70%. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в территориальных центрах комплектования (аналог военкоматов) и в Минобороны.

Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.

Как объяснили «Стране» источники в ТЦК и Минобороны, облавы носят показательный характер, призваны продемонстрировать, что «неприкасаемых нет». Также они являются «пиар-прикрытием» второго и главного процесса — резкой активизации уличной мобилизации и облав по всем местам скопления людей: на рынках, в торговых центрах, в ходе любых массовых мероприятий. По словам источников, облавы в клубах и ресторанах приносят минимальный эффект, так как посаженные в автобусы мужчины как правило откупаются.

Причина такой активизации задержаний — тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации, пишет издание. «Официально заявляется, что после принятия закона о мобилизации ее темпы выросли чуть ли не в три раза. <…> На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья. <…> C сентября пошел сильный спад. Закон об ужесточении мобилизации пока не дал особого эффекта», — сообщает источник.

По словам представителей военкоматов, в итоге остаются только неплатежеспособные и не имеющие связей. «Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных», — пояснили там.