Туристическая группа на Алтае попала под камнепад, один человек погиб, двое пострадали

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа туристов из 12 человек в Республике Алтай попала под камнепад. Одна девушка погибла, двое получили травмы, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

«В районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация. <…> Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России — девять человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 14 октября. Тем же днем до наступления темноты удалось эвакуировать одну из пострадавших, которая шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС. Девушка доставлена в Акташскую больницу с травмами головы.