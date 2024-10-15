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Туристическая группа на Алтае попала под камнепад, один человек погиб, двое пострадали

11:05 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа туристов из 12 человек в Республике Алтай попала под камнепад. Одна девушка погибла, двое получили травмы, сообщается в официальном телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

«В районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы. Требуется эвакуация. <…> Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России — девять человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло 14 октября. Тем же днем до наступления темноты удалось эвакуировать одну из пострадавших, которая шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС. Девушка доставлена в Акташскую больницу с травмами головы.

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