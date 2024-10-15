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НОВОСТИ

Минздрав РФ планирует направить на борьбу с онкозаболеваниями не менее 140 млрд рублей

12:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения России планирует направить на оказание онкологической медицинской помощи не менее 140 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщил первый замглавы министерства Виктор Фисенко на пленарном заседании выставки-форума «Здравоохранение Сибири» в Новосибирске.

«Следующий [федеральный] проект — это онкология. Мы создали только одних центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) около тысячи по стране. Поэтому мы продолжим финансирование в размере не менее 140 млрд рублей на обеспечение медицинской помощи», — сказал он, уточнив, что речь идет о целях до 2030 года.

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