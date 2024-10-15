Украину перед началом учебного года покинули 300 тыс. школьников — депутат
14:12 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Триста тысяч школьников выехали с Украины перед началом учебного года. Об этом сообщила в эфире издания «Новости.Live» депутат Верховной рады Нина Южанина.
«На Украине наблюдается рекордный отток учащихся. Многие [семьи] продают свои квартиры, имущество и уезжают с детьми преимущественно в Польшу. Это свидетельствует об отсутствии четких сигналов от власти по поводу планов на будущее для граждан. Перед началом нового учебного года 300 тыс. школьников покинули Украину», — сказала она.
На прошлой неделе министр образования Украины Оксен Лисовой также выражал озабоченность проблемой массового выезда молодежи заграницу. В частности, по его словам, страну активно покидают юноши — учащиеся 10-11 классов. Как поясняет издание «Страна», старшеклассники уезжают в другие страны потому, что по достижении 18 лет молодые люди становятся военнообязанными и теряют право покинуть Украину.
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