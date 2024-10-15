На Украине уничтожено почти 90% тепловой электрогенерации — премьер

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% всей тепловой электрогенерации Украины уничтожено или повреждено. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

«Особенно уязвимы города, которые зависят от крупных теплоэнергетических станций. <…> Уничтожено или повреждено почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Наша цель — дать этим общинам альтернативные источники поставок тепла и электричества», — написал он в своем телеграм-канале.