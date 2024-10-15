Белый дом не может подтвердить сообщения об участии военных КНДР в СВО - Кирби

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не располагают доказательствами того, что военные КНДР якобы участвуют в специальной военной операции России на Украине. С таким признанием выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нет, мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», — сказал журналистам Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он подчеркнул, что США беспокоят подобного рода сообщения.