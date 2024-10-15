Белый дом не может подтвердить сообщения об участии военных КНДР в СВО - Кирби
21:40 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не располагают доказательствами того, что военные КНДР якобы участвуют в специальной военной операции России на Украине. С таким признанием выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Нет, мы не можем независимо подтвердить эти сообщения», — сказал журналистам Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он подчеркнул, что США беспокоят подобного рода сообщения.
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