Россия давно уже опережает страны, которые считаются развитыми — Силуанов
13:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия давно уже опережает в экономике страны, особенно постсоветского лагеря, которые называют себя развитыми. Надо пересмотреть понятия «развивающиеся страны» и «развитые», заявил на пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов России Антон Силуанов.
«Сейчас говорят „развивающиеся страны“, „страны семерки“, „развитые“. Вообще-то Россия страна с сформировавшейся экономикой, доходами. Мне кажется, надо пересмотреть все эти „развивающиеся“, „развитые“. Мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми, исходя из тех цифр, которые мы видим», — сказал Силуанов.
В мае Всемирный банк обновил данные по объему ВВП по паритету покупательной способности с учетом сведений за 2021 г., Россия вошла в топ-4 экономик мира. Из данных ВБ следует, что Россия заняла четвертую позицию с долей в 3,8% от мирового ВВП уже в 2021 году, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%).
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