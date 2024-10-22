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Пожар из-за прилета БПЛА произошел на предприятии в Тамбовской области

10:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв с последующим возгоранием произошли на предприятии «Биохим» в городе Рассказово Тамбовской области, предположительно, в результате прилета БПЛА. Пожар уже потушен, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Максим Егоров.

«Сегодня в 05:20 [мск] в г. Рассказово, предположительно, в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет. В 06:24 [мск] пожар был потушен», — написал он.

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