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Цены на связь в России в 2025 году могут вырасти на 10–15% - СМИ

11:32 24.10.2024 Источник: Известия

Почти половина российских операторов связи планирует в 2025 году поднять тарифы на 10–15%, выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством TelecomDaily. Около 20% телеком-компаний готовятся увеличить цены на 20% и более. Связисты объясняют это ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, увеличением расходов на персонал и других издержек.

В то же время эксперты говорят о том, что сдерживающим фактором для индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке. Операторам следует учитывать и интересы абонентов, сказали в Минцифры. А в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили в службе.  "Известия"

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