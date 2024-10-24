Цены на связь в России в 2025 году могут вырасти на 10–15% - СМИ
11:32 24.10.2024 Источник: Известия
В то же время эксперты говорят о том, что сдерживающим фактором для индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке. Операторам следует учитывать и интересы абонентов, сказали в Минцифры. А в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили в службе. "Известия"
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