Путин по ВКС принимает участие в тренировке сил ядерного сдерживания
16:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает участие в тренировке стратегических сил сдерживания.
Путин наблюдает за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.
Стратегические силы сдерживания (ССС) — компонент ВС РФ, предназначенный для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также для нанесения поражения агрессору в войне с применением различных видов оружия, включая ядерное.
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