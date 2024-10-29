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НОВОСТИ

Путин по ВКС принимает участие в тренировке сил ядерного сдерживания

16:00 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает участие в тренировке стратегических сил сдерживания.

Путин наблюдает за ходом учений по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

Стратегические силы сдерживания (ССС) — компонент ВС РФ, предназначенный для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также для нанесения поражения агрессору в войне с применением различных видов оружия, включая ядерное.

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