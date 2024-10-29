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НОВОСТИ

Путин подтвердил задачу обеспечить в России экономику высоких заработных плат

17:40 29.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет стремиться обеспечить у себя экономику высоких заработных плат, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. В этом — ключ к повышению эффективности самого производства. К модернизации предприятий и компаний, к глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», — отметил глава государства.

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