Путин подтвердил задачу обеспечить в России экономику высоких заработных плат

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет стремиться обеспечить у себя экономику высоких заработных плат, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. В этом — ключ к повышению эффективности самого производства. К модернизации предприятий и компаний, к глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», — отметил глава государства.