Компании Google задолжала РФ по судебным решениям сумму, которая выражается 36 наками

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Долг компании Google перед Российской Федерацией по административным правонарушениям превратился в 2 ундециллиона рублей (36-значная цифра) и увеличивается каждый день из-за просрочек выплаты штрафов. Об этом ТАСС рассказал юрист Иван Морозов.

«Google был привлечен российским судом к административной ответственности по ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях за удаление каналов на видеохостинге YouTube. Решением суда компания обязана восстановить каналы», — сказал юрист.