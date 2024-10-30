0
0
69
НОВОСТИ

Некоторые чиновники ЕС втайне хотят победы Трампа на выборах — Politico

11:05 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые европейские чиновники и дипломаты положительно относятся к перспективе победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США, хотя публично и не заявляют об этом. По их мнению, второй президентский срок бывшего главы Белого дома может принести пользу ЕС, сообщило европейское издание Politico.

По его информации, высокопоставленные чиновники и дипломаты ЕС, пожелавшие остаться анонимными, выразили мнение, что победа Трампа на выборах в США могла бы подтолкнуть сообщество к позитивным переменам. Возможный второй срок республиканца на посту президента США рассматривается ими как «горькое лекарство», которое необходимо раздробленному Евросоюзу, чтобы преодолеть разногласия внутри объединения. Один из евродипломатов отметил, что приход Трампа к власти в США мог бы стать «благотворным потрясением, которое позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия или энергетический кризис».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 30.10.2024
Фицо назвал вздором версию о подрыве Северных потоков украинскими дайверами
0
24
11:20 30.10.2024
В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ — экс-депутат Рады
0
62
11:00 30.10.2024
В результате бури в Испании погибли 13 человек
0
86
10:32 30.10.2024
Министр энергетики Швейцарии поддержал Трампа из-за его позиции по Украине
0
177
10:20 30.10.2024
Цена фьючерса на золото на Comex обновила исторический максимум
0
172
10:05 30.10.2024
Ввоз бананов из Эквадора упал до минимума с 2012 года
0
209
10:00 30.10.2024
Эстония рассмотрит закупку БПЛА у Украины
0
196
09:32 30.10.2024
Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет — NYT
0
222
09:20 30.10.2024
На верфях в Англии, где строят атомные подлодки, вспыхнул пожар — Reuters
0
257
09:05 30.10.2024
Реформа контрольной деятельности за 5 лет сократила проверки бизнеса в РФ почти в 10 раз
0
259

Возврат к списку