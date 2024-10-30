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Фицо назвал вздором версию о подрыве Северных потоков украинскими дайверами

11:32 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Версия о подрыве Северных потоков украинскими дайверами — вздор. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», видео опубликовала в своем телеграм-канале телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева.

«Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его (Северные потоки — прим. ТАСС) взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — сказал он.

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