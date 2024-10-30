Германское издание рассказало об уровне знаний английского языка у Зеленского и Ермака
21:50 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак плохо владеют английским языком, что препятствует переговорам Украины и США. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее информации, Зеленский и Ермак на переговорах с представителями США часто говорят по-английски вместо того, чтобы давать переводчикам время на перевод. Однако английский у Зеленского посредственный, а у Ермака совершенно плохой, отмечает газета. При этом подчеркивается, что «при непосредственном контакте с двумя ведущими политиками Украины американцы часто не уверены, правильно ли они их понимают». Они также не могут определить, будет ли правильно понято то, что они сами объясняют, резюмирует издание.
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