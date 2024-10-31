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Набиуллина назвала основные барьеры для развития экономики РФ

13:32 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит кадров является основным барьером для развития экономики РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Мы внимательно наблюдаем за финансовым состоянием компаний и видим, что большинство из них вполне устойчивы. <…> Здесь у нас сейчас нет другого пути, кроме увеличения производительности труда для того, чтобы преодолеть дефицит кадров. И дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей сейчас самый главный барьер для роста экономики. И об этом говорят сами предприятия», — сказала Набиуллина.

При этом с производственными мощностями тоже «не все так гладко», отметила она. «В некоторых отраслях почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего, например, в машиностроении. Потому что там спрос очень высокий, и это стимулирует инвестиции в машиностроительный комплекс, они сильно выросли. Однако в любом случае обновление и расширение производственных фондов требует времени», — добавила глава ЦБ.

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