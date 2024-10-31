Гражданская война в США возможна, все к этому идет, считает Лукашенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что внутренняя обстановка в США настолько накалилась, что все идет к возможному началу в стране гражданской войны.

«Я боюсь, что мы можем стать свидетелями внутренней гражданской войны в США. Все к этому идет. И они, безумцы, это делают собственными руками, да еще претендуют на то, чтобы наводить порядок в мире. Надо у себя разобраться сначала», — заявил Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.