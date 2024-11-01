Трамп отрицает предположения о его связях с Россией

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он заблокировал строительство газопровода «Северный поток — 2». Таким образом он отреагировал на попытки демократов обвинить его в связях с Россией.

«Как вы знаете, я уничтожил „Северный поток — 2“. Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны. Самой важной задачей России было [строительство] „Северного потока — 2“. Это крупнейший газопровод в мире, который ведет из России в Германию», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа ведется в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.