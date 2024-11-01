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Майнеров обязали предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты

20:40 01.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Майнеры должны будут предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные об объеме полученной криптовалюты, а также об адресе-идентификаторе, куда она была зачислена. Соответствующее постановление подписано, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Среди обязанностей майнеров — предоставление в ФНС информации об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе, на который цифровая валюта была зачислена», — говорится в сообщении.

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