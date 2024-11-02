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Властям Испании говорят о двух неделях на восстановление скоростного ж/д сообщения Валенсии с Мадридом

11:00 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что масштабы катастрофы из-за бури, которая спровоцировала сильные наводнения в стране, не имеют прецедентов в истории королевства.

«Масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны, — сказал глава ведомства в интервью газете El País. — Это несопоставимо с другими катастрофами». Он обратил внимание, что целая провинция (Валенсия) пострадала из-за удара стихии. Пуэнте выразил надежду на то, что в течение максимум двух недель удастся восстановить движение по линии высокоскоростных поездов между Мадридом и Валенсией.

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