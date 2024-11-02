Байдену задали вопрос о том, что делают войска США на Ближнем Востоке без разрешения Конгресса

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа демократов из Палаты представителей Конгресса США потребовала от американского президента Джо Байдена отчитаться о том, какую роль Вооруженные силы (ВС) Соединенных Штатов сыграли в ближневосточном конфликте.

«В свете недавней эскалации в регионе, включающей обмен ударами между Израилем и Ираном, а также наземное вторжение израильских властей в Ливан и Газу, мы глубоко озабочены возрастающей ролью и участием Военно-воздушных сил США в конфликте на Ближнем Востоке», — говорится в письме, направленном хозяину Белого дома. Его подписали представители Демократической партии в нижней палате Конгресса Рашида Тлаиб, Кори Буш, Саммер Ли, Ильхан Омар и Андре Карсон.

Законодатели указали, что «участие американских сил в этих войнах не было утверждено Конгрессом США, как этого требуют Конституция и законодательство США». «Американцы ясно дали понять, что хотели бы немедленного прекращения огня, завершения конфликтов и возвращения заложников, а не увеличения американского участия в бесконечной региональной войне», — добавили они.