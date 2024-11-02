Решение о военном ответе Израилю принял Высший совет национальной безопасности Ирана

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший совет национальной безопасности Ирана постановил дать военный ответ Израилю на удар по объектам в исламской республике, нанесенный 26 октября. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари.

«Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе сионистскому режиму (Израилю — прим. ТАСС) было уже принято Высшим советом национальной безопасности», — сообщил Косари в интервью порталу Didban Iran.