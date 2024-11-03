Страны-участницы ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти до конца декабря 2024
20:40 03.11.2024 Источник: Интерфакс
Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года, говорится в сообщении ОПЕК.
"Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.
С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".
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