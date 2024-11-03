Страны-участницы ОПЕК+ продлевают сокращение добычи нефти до конца декабря 2024

20:40 Источник: Интерфакс

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года, говорится в сообщении ОПЕК.

"Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность в достижении полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".