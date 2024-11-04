Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов в Молдавии
02:30 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — написала она на своей странице в социальной сети X.
Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов, ее оппонент Александр Стояногло — 45,20%.
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