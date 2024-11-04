Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов в Молдавии

02:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий лидер Молдавии Майя Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», — написала она на своей странице в социальной сети X.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов, ее оппонент Александр Стояногло — 45,20%.