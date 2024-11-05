Путин поручил выработать требования к уровню владения языком для мигрантов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов, приезжающих в Россию работать.

«Общие правила в части знания языка нужны для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровень владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни с учетом профессиональных требований наших социальных и культурных норм поведения», — сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.