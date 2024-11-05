Нетаньяху уволил Галанта с поста министра обороны и назначил главой МО Каца
22:00 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что принял решение уволить Йоава Галанта с поста министра обороны и назначить на его место главу МИД еврейского государства Исраэля Каца. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения, распространенного его канцелярией.
«В разгар войны необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые месяцы кампании такое доверие было и была очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось», — сказал Нетаньяху.
«Кризис доверия, который постепенно развернулся между мной и министром обороны, стал достоянием общественности, и этот кризис не позволяет должным образом продолжать управление кампанией», — мотивировал глава кабмина свое решение отстранить Галанта от должности. Нетаньяху подчеркнул, что информация об этом кризисе доверия «дошла до сведения общественности неприемлемым путем» и «дошли до сведения врагов», которые «получили от этого удовольствие и извлекли из этого много пользы».
Премьер добавил, что предложил пост главы МИД Израиля министру без портфеля Гидеону Саару.
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