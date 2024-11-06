Минфин РФ делает все, чтобы снизить инфляцию — Силуанов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Минфина РФ направлены на снижение инфляции в России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

«Инфляция у нас в пределах, стабильная. Да, нам еще она пока, может быть, не нравится, нам нужна ниже. Делаем и ведем все действия к этому», — сказал он.