Минфин РФ делает все, чтобы снизить инфляцию — Силуанов
12:32 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия Минфина РФ направлены на снижение инфляции в России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».
«Инфляция у нас в пределах, стабильная. Да, нам еще она пока, может быть, не нравится, нам нужна ниже. Делаем и ведем все действия к этому», — сказал он.
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